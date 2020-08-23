Судья Безбородов назначен на матч пятого тура РПЛ "Краснодар" - ЦСКА

ТАСС, 23 августа. Арбитр Владислав Безбородов обслужит встречу пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет в Краснодаре 26 августа (начало - 20:30 мск). Ассистентами главного арбитра назначены Егор Болховитин и Александр Богданов, резервным арбитром - Юнус Кошко. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Кирилл Левников и Дмитрий Сафьян.

В тот же день московское "Динамо" примет лидера чемпионата петербургский "Зенит" (20:45 мск). Матч рассудит Станислав Васильев. Его помощниками выступят Адлан Хатуев и Денис Березнов, резервным судьей встречи - Роман Галимов, видеоассистентом рефери - Михаил Вилков, ассистировать ему будет Антон Кобзев.

Тур начнется 25 августа двумя встречами. Алексей Матюнин будет работать на матче "Тамбов" - "Сочи", Николай Волошин - на матче "Арсенал" (Тула) - "Химки".

Помимо игр "Краснодар" - ЦСКА и "Динамо" - "Зенит" 26 августа пройдет еще четыре матча. Московский "Локомотив" и грозненский "Ахмат" рассудит Игорь Панин, волгоградский "Ротор" и столичный "Спартак" - Алексей Сухой. Павел Кукуян назначен на встречу казанского "Рубина" и "Уфы", Сергей Лапочкин - на матч "Ростова" и екатеринбургского "Урала", обе встречи пройдут без VAR.