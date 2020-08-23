Тедеско: судейская бригада прекрасно отработала матч РПЛ "Спартак" - "Локомотив"

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

"Вся бригада судей отработали прекрасна, все спокойно, вежливо. Единственный вопрос: я не понял, почему добавили к первому тайму всего четыре минуты, игроки "Локомотива" много лежали на поле, мне объяснили, что медики четыре раза выходили на поле, по минуте на каждый эпизод, но они проводили больше времени с травмированным игроков. В этом моменте я подумал, что четыре минуты было мало. В остальном никаких претензий нет, спасибо им за работу. У них тяжелый труд, их надо не только критиковать", - сказал Тедеско.

"Мы рады сегодняшнему результаты, довольны тем, как прошла игра, контролировали весь матч, в самом начале было тяжело, когда соперник в первом же моменте сумел забить нам. Всегда непросто отыгрываться, не сломаться психологически. Тем не менее мы выдержали это, смогли играть в свою игру, были отличные моменты в первом тайме, продолжили гнуть свою линию во втором тайме. Нам нужно научиться играть сдержаннее, мы иногда теряли голову, пытались слишком много атаковать вертикально, вместо того чтобы изменить ритм", - добавил специалист.

"Спартак" поднялся на второе место в таблице, в активе подопечных Тедеско восемь очков. "Локомотив" с семью очками идет четвертым. В следующем туре "Локомотив" 26 августа примет грозненский "Ахмат". "Спартак" в тот же день в Волгограде встретится с "Ротором".