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Бокс

Кремлев заявил, что хотел бы увидеть поединок Поветкина и Фьюри

Фьюри - чемпион WBС, Поветкин в субботу завоевал титул временного чемпиона

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев хотел бы увидеть поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Тайсоном Фьюри. Комментарий Кремлева ТАСС предоставила пресс-служба федерации.

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В субботу 40-летний Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде в поединке за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBС).

"Александр просто молодец, он выступил вопреки всем доброжелателям, которые указывали на возраст. И Саша доказал, что возраст не является показателем, искренне хотел бы поздравить его с яркой победой. Поветкин с честью представляет нашу страну и наш бокс, мы гордимся им. Это олимпийский чемпион, который вбил себя в историю и продолжает ее творить", - заявил Кремлев.

"Насколько я понимаю, у Саши и Диллиана Уайта должен состояться реванш, но было бы интересно увидеть бой Поветкина и Тайсона Фьюри. Могу добавить, что Александр Поветкин еще не сказал своего последнего слова в боксе. Все зависит от режима, для бокса возраст не предел", - добавил он.

В активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. Он является чемпионом мира по версии WBC.

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