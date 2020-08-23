Кикнадзе: травмы Баринова и Миранчука повлияли на результат матча "Спартак" - "Локомотив"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Травмы полузащитников "Локомотива" Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука повлияли на исход матча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со "Спартаком". Такое мнение высказал журналистам генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

Встреча на "Открытие-Арене" завершилась победой "Спартака" со счетом 2:1. Баринов и Миранчук были вынуждены покинуть поле по ходу первого тайма, который завершился со счетом 1:0 в пользу "Локомотива".

"Конечно, травмы повлияли. Точного понимания того, что с ними, пока нет. У одного надрыв, у другого подозрение на серьезную травму. Завтра будет понятно, когда гематомы сойдут", - сказал Кикнадзе.

"Локомотив" после четырех туров набрал семь очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "По следованию определенным принципам, которые меня привлекают, удовлетворен. По результату - нет. Меня больше волнует построение определенной модели игры, здесь [главный тренер "Локомотива"] Марко Николич следует тем принципам, которые мы обговаривали на берегу", - отметил Кикнадзе.

"Я порадовался тому, что мы вышли играть с двумя форвардами. Но есть много, что еще нужно сделать в ближайшее время", - заключил генеральный директор "Локомотива".

В следующем туре "Локомотив" 26 августа примет "Ахмат".