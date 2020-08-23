Мостовой: травма Миранчука стала переломным моментом в матче "Спартака" и "Локомотива"

Московский "Спартак" в воскресенье выиграл у столичного "Локомотива" со счетом 2:1 в заключительном матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. У "Локомотива" гол забил Мурило (10-я минута), за красно-белых отличились Джордан Ларссон (53) и Александр Соболев (81). Отметившийся голевой передачей на Мурило Миранчук на 32-й минуте получил травму задней поверхности бедра и пять минут спустя был заменен, ранее из-за травмы колена поле покинул еще один полузащитник железнодорожников и сборной России Дмитрий Баринов.

"Переломным моментом в этом матче стали травмы Миранчука и Баринова, прежде всего, Миранчука - когда выбывает один из лучших футболистов, становится тяжелее, начинаются перестановки, теряются наработанные связи. Плюс девяностопроцентный гол не забил Смолов, не забил Эдер. Когда ты такие моменты не используешь, всегда надо ждать ошибки в свои ворота, что и произошло", - считает Мостовой.

По мнению эксперта, "Локомотиву" за исход матча стоит винить только себя: "Да, "Спартак" поддавливал, нагнетал, но в целом ничего опасного не было. И из ничего Айртон навесил с правой ноги в штрафную, а Соболев забил - пожалуйста. Пять защитников стояли лицом к полю, спокойно должны были отбивать этот мяч, а не смогли".

"Я еще в начале сезона говорил, что "Спартак" с таким составом, с таким комплектованием будет находиться в первой четверке нашего чемпионата, так и будет", - подчеркнул Мостовой.