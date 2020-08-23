Кикнадзе отметил поддержку болельщиков "Локомотива" в матче РПЛ со "Спартаком"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отметил, что болельщики железнодорожников в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги со "Спартаком" больше поддерживали свою команду, чем критиковали его. Об этом он рассказал журналистам.

На последней встрече команды с болельщиками Кикнадзе вступил с ними в перепалку. Фанаты на каждом матче выражают недовольство тем, что клуб не продлил контракт с бывшим главным тренером команды Юрием Семиным.

"После встречи с болельщиками родилось впечатление, что я сказал о том, что они нам не нужны. Меня либо неправильно истолковали, либо я неправильно донес идею, - сказал Кикнадзе. - Я сказал, что от них требуется совершенно другой уровень поддержки команды, чтобы их авторитет был высок. Мне кажется, здесь есть, что улучшать".

"По крайней мере, сегодня, мне кажется, ребята больше поддерживали команду, чем критиковали меня. Я на встрече с болельщиками говорил, что знаю их позицию, руководство РЖД и совет директоров знают ее. Предложил бы вынести критику меня в отдельную строку, а непосредственно во время игры поддерживать команду. Это принципиально важно, на мой взгляд", - добавил он.