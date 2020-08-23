У парижского стадиона "Парк де Пренс" начались столкновения болельщиков с полицией

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Группы хулиганов вечером в воскресенье напали на полицию у парижского стадиона "Парк де Пренс", где транслируется финальный матч Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и германской "Баварией", проходящий в Лиссабоне. Об этом сообщает телеканал CNews .

Беспорядки начались через десять минут после начала трансляции. Хулиганы сначала бросали в полицейских камни и файеры, а затем и бутылки с зажигательной жидкостью. Стражи порядка применили в ответ гранаты со слезоточивым газом. В дальнейшем хулиганы предприняли попытку напасть на одни из фургонов спецподразделения полиции, но были быстро отогнаны. В настоящее время все подходы к стадиону и ближайшие городские площади находятся под контролем полиции.

Матч транслируется у стадиона "Парк де Пренс" на двух больших экранах, установленных снаружи, у внешних стен комплекса. На место допущены 5 тыс. болельщиков в соответствии с ограничениями, действующими по всей Франции в условиях пандемии.

После завершения матча болельщикам предоставлена возможность собраться на Елисейских полях, где, по указанию префектуры, вечером перекрыто движение. Порядок на центральной улице Парижа и у стадиона обеспечивают 3 тыс. полицейских и жандармов. В районе Елисейских полей закрыты 17 станций метро, чтобы избежать большого скопления народа.

Вечером в ходе мероприятия на центральной улице полиция будет проверять, носят ли болельщики защитные маски, как того требует префектура для этой зоны города. В противном случае нарушители будут немедленно задержаны. Парижская мэрия намерена раздать в этом районе более 2 тыс. защитных масок.

Елисейские поля предоставляются футбольным фанатам лишь на два часа после окончания матча, после чего все болельщики должны будут покинуть центральную улицу Парижа.