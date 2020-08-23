{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Рублев выбыл в первом круге теннисного турнира в США

Россиянин уступил британцу Дэниэлу Эвансу
Андрей Рублев EPA-EFE/JASON SZENES
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/JASON SZENES

ТАСС, 23 августа. Россиянин Андрей Рублев проиграл британцу Дэниэлу Эвансу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом около 4 млн 200 тыс. долларов в Нью-Йорке.

На эту тему

Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:2 в пользу Эванса.

Рублев занимает 14-ю строчку в рейтинге ATP. В его активе четыре победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. Эвансу 30 лет, он является 28-й ракеткой мира, высшим достижением британца на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.

Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации.

Теги
ATP
Футбол в России
Джикия сказал, что к нему не обращались по поводу перехода в "Наполи"
Ранее итальянский портал Corriere del Mezzogiorno сообщил, что защитник попал в сферу интересов неаполитанского клуба
Читать полностью