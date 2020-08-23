Кикнадзе уверен, что Смолов продолжит играть за "Локомотив"

Смолов в июле вернулся в "Локомотив" из аренды в испанской "Сельте". Ранее турецкое издание TRT Spor сообщило о том, что "Фенербахче" сделал предложение "Локомотиву" по трансферу 30-летнего нападающего.

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе уверен в том, что нападающий команды Федор Смолов продолжит играть за железнодорожников. Об этом он рассказал журналистам.

"У меня нет ни одного момента, чтобы думать о том, что у Феди есть какой-то другой вариант, включая его собственные пожелания, кроме как играть в "Локомотиве", - сказал Кикнадзе.

Ранее "Ротор" арендовал у "Локомотива" до конца сезона защитника Соломона Кверквелию. "Надеемся, что Кверквелия к нам еще вернется. Считаю, что у нас получился не самый худший вариант: у нас остался пункт в договоре, по которому мы можем его вернуть зимой. Понимаю, что если бы он был в команде, просто сидел бы на скамейке, как это и было после ковидовской паузы", - отметил гендиректор.

"Для нас он человек, который очень многое принес "Локомотиву". Для того чтобы доказать свое возвращение на прежний уровень, нужна игровая практика, а здесь бы он ее не имел. Поэтому я вижу резон для того, чтобы отпустить его в "Ротор", - добавил он.

28-летний Кверквелия выступал за "Локомотив" с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом и двукратным обладателем Кубка России.