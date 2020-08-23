СМИ: перешедший в "Барселону" Пьянич заразился коронавирусом

ТАСС, 23 августа. Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Миралем Пьянич инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Sport.

30-летний игрок находится дома на карантине, самочувствие игрока оценивается как нормальное.

Пьянич перешел в "Барселону" из "Ювентуса" в конце июня, подписав контракт до конца сезона-2023/24.

Пьянич в прошедшем сезоне провел 36 матчей и отметился тремя мячами и четырьмя голевыми передачами. Помимо "Ювентуса", он выступал за итальянскую "Рому" и французские "Лион" и "Мец". В составе боснийской сборной Пьянич провел 92 игры, в которых забил 14 мячей и отдал 27 голевых передач. Выступая за "Ювентус", Пьянич трижды выиграл чемпионат Италии, два раза - Кубок Италии и один раз Суперкубок Италии.