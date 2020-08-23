Джикия: футболисты "Спартака" доминировали на поле в матч РПЛ с "Локомотивом"

"У нас был план, и мы его придерживались, забили голы и выиграли - это самое главное. Было заметно, что мы доминировали, владели мячом. В первом тайме особо не получалось подойти к воротам так, как хотелось, после перерыва немного добавили, стали действовать побыстрее. Не есть хорошо, что пропускаем во второй игре подряд со стандартного положения, сделаем выводы", - отметил Джикия.

По ходу первого тайма из-за травм поле вынуждены были покинуть полузащитники "Локомотива" Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук. "Баринов и Миранчук - лидеры команды. Травмы в футболе бывают, желаю им здоровья. Когда ведущие футболисты не играют, это позитивно сказывается на другой команде", - сказал капитан "Спартака".

Джикия занимался футболом в академии "Локомотива" и выступал за вторую команду железнодорожников. "Игры с "Локомотивом" принципиальные для меня, но нет никакой злости. Я был 10 лет в "Локомотиве", там не получилось. Это принципиальный соперник, чтобы лишний раз доказать, что я не такой и плохой футболист", - заключил Джикия.

"Спартак" поднялся на второе место в таблице, в активе коллектива Доменико Тедеско 8 очков. В следующем туре 26 августа красно-белые на выезде встретятся с волгоградским "Ротором".