"Бостон" обыграл "Филадельфию" и стал первым четвертьфиналистом НБА

ТАСС, 23 августа. "Бостон" победил "Филадельфию" со счетом 110:106 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Лейкерс" вышли вперед в серии с "Портлендом" в плей-офф НБА. Джеймс набрал 38 очков

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Самым результативным игроком встречи стал Кемба Уокер, который набрал 32 очка. Джейсон Тейтум записал на свой счет 28 очков. У "Филадельфии" самым результативным стал центровой Джоэл Эмбиид (27). У Тейтума и Эмбиида по 15 и 10 подборов соответственно.

"Бостон" выиграл серию со счетом 4-0 и стал первым четвертьфиналистом плей-офф НБА.

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.