Джикия заявил, что к нему не обращались по поводу перехода в "Наполи"

"Как и вы, читаю [новости]. Мне никто не звонил, не писал, в Instagram запросов не видел. Пока не думаю об уходе из "Спартака", я счастлив здесь. Не представляю, что в такой момент покину "Спартак", - сказал Джикия.

В сентябре сборная России проведет матчи Лиги наций с командами Сербии и Венгрии. "С нетерпением жду вызова, давно не играли за сборную, но у нас сейчас будут важные игры в чемпионате. Все знают, что с командами из нижней части турнирной таблицы мы играем нерезультативно, поэтому надо серьезно подойти к следующей игре с "Ротором" и пока не думать о сборной. Игра с "Локомотивом" отняла много сил, и перед игрой с "Ротором", не обижая их, это может сказаться. Эйфории нет никакой", - отметил защитник.

Джикия рассказал, что ему нравится играть в плотном графике. "В недельном графике ждешь следующего матча, а это пять-шесть дней. Лучше играть на третий-четвертый день. Если в РПЛ будет 18 команд, то потянем такой график. Коронавирус сбил весь ритм, может, от этого есть непонятки", - считает футболист.