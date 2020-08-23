"Бавария" стала победителем Лиги чемпионов

Для "Баварии" победа в Лиге чемпионов стала шестой в истории, клуб делит третье место по количеству титулов с английским "Ливерпулем". Больше только у испанского "Реала" (13) и итальянского "Милана" (7). "Бавария" в 11-й раз сыграла в финале Лиги чемпионов, чаще в решающих матчах турнира принимал участие только "Реал" (16). В предыдущий раз "Бавария" играла в финале в сезоне-2012/13, тогда мюнхенцы обыграли дортмундскую "Боруссию" (2:1).

ТАСС, 23 августа. Германская "Бавария" со счетом 1:0 обыграла французский "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов. Матч прошел в Лиссабоне без зрителей.

"Бавария" в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов одержала 11 побед из 11 возможных, ранее подобное не удавалось ни одной команде. На групповой стадии клуб по два раза обыграл английский "Тоттенхэм", греческий "Олимпиакос" и сербскую "Црвену Звезду". В 1/8 финала - английский "Челси", в четвертьфинале - "Барселону", в 1/2 финала - французский "Лион".

ПСЖ впервые сыграл в финале Лиги чемпионов. Из французских клубов турнир выигрывал только "Марсель" - в 1993 году. "Бавария" и ПСЖ в девятый раз встретились в рамках турнира, клуб из Германии одержал четвертую победу при пяти поражениях. Впервые с 1998 года в финале турнира играли победители национальных чемпионатов.

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер сыграл в финале Лиги чемпионов в четвертый раз (две победы).