{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
WTA

Теннисистка Калинская выбыла в первом круге турнира в США

Россиянка проиграла чешке Марии Боузковой

ТАСС, 24 августа. Россиянка Анна Калинская проиграла Марии Боузковой из Чехии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке с призовым фондом $1,95 млн.

Матч закончился со счетом 6:1, 7:5 в пользу Боузковой. Калинская попала на турнир через квалификацию.

21-летняя Калинская занимает 114-ю строчку рейтинга WTA. Ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход во второй круг Открытого чемпионата США.

Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации.

Теги
WTA
Лига чемпионов
"Бавария" стала победителем Лиги чемпионов
В финальном матче немецкий клуб обыграл французский ПСЖ со счетом 1:0
Читать полностью