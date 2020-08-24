"Локомотив" потерял Баринова и Миранчука, "Уфа" грозит сняться. Итоги четвертого тура РПЛ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. "Спартак" в первом столичном дерби нынешнего сезона одержал волевую победу над "Локомотивом" со счетом 2:1, полузащитники сборной "России" Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов были заменены по ходу первого тайма из-за травм. Во втором матче игрового дня "Ростов" переиграл на выезде "Уфу" (1:0), после чего руководство уфимского клуба выразило недовольство судейством и заявило о возможном снятии с чемпионата. Все игры четвертого тура были посвящены Дню флага России, который отмечается 22 августа. Перед стартом всех матчей звучал государственный гимн Российской Федерации, а капитаны выходили на поле с повязками с цветах российского триколора.

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Железнодорожники открыли счет уже на 10-й минуте - после подачи Миранчука со штрафного отличился Мурило. Но еще до перерыва "Локомотив" из-за травм был вынужден заменить свои лидеров - Миранчука и Баринова. Первого с поля увезли на электрокаре, его осмотрели врачи, но экстренной госпитализации не потребовалось. В начале второго тайма Баринов на костылях вернулся на скамейку запасных, присоединившись к Миранчуку. Как сообщил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе, у Баринова есть подозрение на серьезную травму. Спустя восемь минут после начала второго тайма Джордан Ларссон сравнял счет, а точку в матче поставил вышедший на замену во втором тайме Александр Соболев. Под занавес игры в составе "Локомотива" дебютировал гвинейский нападающий Франсуа Камано. Железнодорожники потерпели первое поражение в РПЛ под руководством Марко Николича, который возглавил команду с 1 июня. "Спартак" же набрал восемь очков и вышел на второе место, клуб отстает от "Зенита" на четыре очка. Впервые в нынешнем сезоне главный тренер "Локомотива" выпустил в стартовом составе двух центральных нападающих - Федора Смолова и Эдера. "По следованию определенным принципам, которые меня привлекают, я удовлетворен первыми матчами сезона, по результату - нет. Меня больше волнует построение определенной модели игры, здесь Николич следует тем принципам, которые мы обговаривали на берегу. Я порадовался тому, что мы вышли играть с двумя форвардами, но есть много, что еще нужно сделать в ближайшее время", - отметил Кикнадзе. В то же время бывший президент железнодорожников Николай Наумов считает, что Николич допустил ошибку со стартовым составом. "Не стоило ставить двух острых нападающих в одну позицию, они вдвоем фактически выполняли роль одного игрока, не понимая, что делать. Получилось, что "Локомотив" потерял одного игрока в полузащите, где "Спартак" имел преимущество, за счет которого и забивал. Но это видение Николича, он решил сыграть в атакующий футбол, наверное, ему никто не рассказал, что такое дерби со "Спартаком" и что в этом матче нужно быть крайне осторожным", - сказал Наумов ТАСС. Восстановление Кокорина затянулось Перед центральным матчем четвертого тура основным вопросом среди болельщиков "Спартака" было участие нападающего Александра Кокорина. Форвард после перехода в клуб в начале августа еще не провел за красно-белых ни одной минуты - из-за травмы он пропустил игры с "Сочи" (2:2), "Ахматом" (2:0) и "Уфой" (1:1). В итоге и на матч с "Локомотивом" Кокорин не попал даже в заявку.

"Все нормально, с каждым днем все лучше. Надеюсь, в ближайшее время появлюсь [на поле]. Планировал сыграть до паузы на матчи сборных, но не стали рисковать", - отметил Кокорин. "У меня был плановый медосмотр в "Спартаке", я прошел его, и оказалось, что есть повреждение. А повреждения лечатся две-три недели. Мы склоняемся к тому, что лучше перетерпеть. Травму получил уже здесь", - добавил футболист. Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что в субботу форвард провел первую тренировку в общей группе. Ранее журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян в своем Telegram сообщил об интересе к Кокорину со стороны итальянской "Ромы". Если трансфер состоится, то Кокорин во второй раз в карьере может не провести ни одного матча в составе команды, с которой подписал контракт. В 2013 году футболист перешел из "Динамо" в "Анжи", но из-за дисквалификации пропустил стартовые матчи чемпионата, после чего вернулся в "Динамо". Сам Кокорин воздержался от комментариев по поводу возможного переезда в Италию. Газизов же отметил, что красно-белые готовы рассмотреть предложение по трансферу нападающего, если оно поступит. "Когда он приходил, мы договаривались, что если будет предложение, мы его рассмотрим в его пользу", - подчеркнул Газизов. Трансфер Миранчука может сорваться 24-летний полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук получил травму задней поверхности бедра. Как правило, срок восстановления после таких повреждений составляет две-три недели. Таким образом, полузащитник может пропустить первые матчи сборной России в Лиге наций. Из-за травмы снижается вероятность и ухода Миранчука из "Локомотива" в нынешнее трансферное окно.

Ранее портал Sport Mediaset сообщал, что представители итальянской "Аталанты" провели переговоры с "Локомотивом" по трансферу Миранчука. До этого сообщалось, что к полузащитнику был интерес со стороны "Милана". "Очень серьезная тема для рассуждений - насколько мы готовы отпускать Лешу. Не отпускать неправильно, а отпускать - игра здорово поменялась не в лучшую сторону после его замены из-за травмы", - сказал Кикнадзе. Миранчук является безусловным лидером "Локомотива". В прошедшем сезоне он провел 32 матча, в которых забил 16 мячей и отдал пять голевых передач, также отметившись двумя голами в ворота итальянского "Ювентуса" в Лиге чемпионов. В нынешнем чемпионате на счету полузащитника два мяча и один голевой пас в четырех встречах. Покинуть "Локомотив" может и Смолов. Форвард в июле вернулся в команду из аренды в испанской "Сельте". Ранее турецкое издание TRT Spor сообщило о том, что "Фенербахче" сделал предложение "Локомотиву" по трансферу 30-летнего нападающего. "У меня нет ни одного момента, чтобы думать о том, что у Феди есть какой-то другой вариант, включая его собственные пожелания, кроме как играть в "Локомотиве", - сказал Кикнадзе. "Уфа" думает о снятии с чемпионата В другом матче воскресенья "Ростов" на выезде переиграл "Уфу" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Кенто Хасимото на 79-й минуте встречи, для японца этот гол стал первым в премьер-лиге, он впервые вышел в стартовом составе "Ростова". На 39-й минуте после вмешательства видеоассистентов рефери (VAR) с поля был удален форвард "Уфы" Вячеслав Кротов. После игры председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов выразил недовольство работой главного арбитра Михаила Вилкова. "Да, мы рассмотрим возможность снятия с турнира, если такое судейство продолжится. Также мы будем добиваться проверки главного арбитра игры Михаила Вилкова на полиграфе. Футбольного матча не было, был матч каких-то странных людей, которые распределили очки. Мы такое с рук не спустим - настолько убогого судейства я не видел со времен, когда руководил еще красногорским "Зорким" во втором дивизионе", - сказал Мурзагулов ТАСС. "Уже обсуждал ситуацию с главой республики, он ровно такого же мнения и считает, что клуб должен обратиться в соответствующие инстанции с опротестованием этого результата, в судейский центр. Завтра соберемся, в спокойном режиме обсудим ситуацию с федерацией футбола, обязательно публично доведем, что решили. Нам обидно: у нас маленький бюджет, но тем не менее клуб дает хороший результат, растит качественных игроков, на стадион ходит все больше и больше болельщиков, а то, что делает [арбитр Михаил] Вилков, убивает все эти усилия", - добавил он.

Ранее о возможном снятии с чемпионата России говорил владелец "Спартака" Леонид Федун после матча первого тура с "Сочи" (2:2), тогда в ворота красно-белых был несправедливо назначен пенальти в концовке встречи, из-за чего они упустили победу. Позднее главный арбитр той встречи Василий Казарцев был отстранен от работы главой департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи, а в отношении видеоассистента Алексея Еськова было начато разбирательство. Бывший арбитр Международной федерации футбола Игорь Егоров в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что основания показать красную карточку Кротову у главного арбитра были. "Я думаю, что это прямая красная карточка. Шипы - это как холодное оружие. Они были высоко", - сказал Егоров. Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков солидарен с позицией Мурзагулова и назвал судейство неоднозначным. Главный тренер уфимцев Вадим Евсеев воздержался от оценки работы Вилкова. "Есть компетентные люди, кто оценивает работу судей, к Кашшаи вопросы. Я же отвечаю за игру команды", - сказал Евсеев на пресс-конференции. Полоз дебютировал за "Ростов" "Ростов" прервал серию из двух поражений подряд. Перед началом встречи клуб с берегов Дона объявил об обмене капитана команды Ивелина Попова в "Сочи". В обратном направлении проследовал Дмитрий Полоз, который уже выступал за "Ростов" с 2012 по 2017 год и в составе команды стал обладателем Кубка России сезона-2013/14, а также серебряным призером чемпионата страны сезона-2015/16.

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Полоз дебютировал уже в матче с "Уфой", появившись на поле на 65-й минуте встречи. Попов же на своей странице в Instagram сообщил, что его уход связан с проблемами в тренерском штабе и руководстве команды. По словам футболиста, в клубе ему сказали, что "капитан - это просто слово, тебе платим денег, закрываешь рот и играешь". Попов выступал за "Ростов" с января 2019 года, в составе команды он принял участие в 44 матчах, отметился девятью голами и шестью результативными передачами. "Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в "Ростове" такого не будет, у нас ни один игрок не будет играть по 90 минут все игры, это раз, второе - мне никогда никто не будет говорить, кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет. Это сказано всем игрокам, кого-то что-то не устраивает - можете обращаться в клуб и решать с клубом вопросы контрактные", - приводит пресс-служба "Ростова" слова главного тренера ростовчан Валерия Карпина. Следующий тур РПЛ пройдет 25-26 августа.