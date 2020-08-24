Эксперт: "Бавария" победила в финале ЛЧ за счет активного прессинга и игры вратаря Нойера

В финале Лиги чемпионов, который проходил в Лиссабоне, "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 1:0. Немецкий клуб в шестой раз стал обладателем главного европейского клубного турнира. "Бавария" в 11-й раз играла в финале Лиги чемпионов, ПСЖ - впервые.

МОСКВА, 24 августа /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футболисты "Баварии" обыграли французский ПСЖ в финале Лиги чемпионов за счет прессинга и великолепной игры вратаря Мануэля Нойера, а сам финал турнира стал отличным учебным пособием для тренеров. Такое мнение ТАСС высказал отец полузащитника сборной России Романа Нойштедтера Петр Нойштедтер, проживающий уже почти 30 лет в Германии.

"Немецкая машина работала, любуешься, как команда прессингует, на каких скоростях действует, включая все единоборства, - сказал Нойштедтер. - И тактически правильно было сделано, что выпустили [Кингсли] Комана, быстрого футболиста, на левый фланг. ПСЖ тоже пытался первые минут десять играть в прессинг, но в итоге отказался от этой затеи. Моментами французы здорово тоже контратаковали, но в конце на табло стоит то, что заслужено".

"Нойер заслуживает отдельных аплодисментов. В скольких моментах он выручил: на выходах, один в один. Как займет позицию, ворота за его спиной маленькие совсем становятся. Очень хорошая игра, отличный материал для работы тренерам, как и все игры плей-офф, прошедшие в Португалии", - добавил собеседник агентства.

Нойштедтер - бывший советский футболист, играл за такие клубы, как ленинградский "Зенит", ЦСКА, немецкие "Майнц" и "Карлсруэ". Провел три матча за сборную Казахстана. После завершения карьеры игрока работал тренером в клубах "Майнц-2" и "Кобленц".