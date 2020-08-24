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НБА

Трипл-дабл Дончича помог "Далласу" сравнять счет в серии плей-офф НБА с "Клипперс"

"Даллас" выиграл в овертайме со счетом 135:133
Лука Дончич AP Photo/Ashley Landis, Pool
Описание
Лука Дончич
© AP Photo/Ashley Landis, Pool

ТАСС, 24 августа. "Даллас" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в овертайме со счетом 135:133 в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лучшим игроком встречи стал защитник "Далласа" Лука Дончич, сделавший трипл-дабл (43 очка + 17 подборов + 13 передач). В составе "Клипперс" 36 очков набрал защитник Лу Уильямс.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. следующая игра состоится 26 августа (начало - 04:00 мск).

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.

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