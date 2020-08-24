Кудерметова обыграла третью ракетку мира Плишкову на турнире в США

ТАСС, 24 августа. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла Каролину Плишкову из Чехии в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке (призовой фонд - $2,25 млн).

Матч закончился со счетом 7:5, 6:4 в пользу 23-летней россиянки. Плишкова была посеяна на турнире под первым номером, она является третьей ракеткой мира.

В третьем круге Кудерметова сыграет с победителем пары Кристина Младенович (Франция) - Элизе Мертенс (Бельгия, 14).

Кудерметова занимает 41-е место в рейтинге WTA, она ни разу не побеждала на турнирах под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема лучшим достижением Кудерметовой является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2019 года.

Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации.