Непобедимая машина из Мюнхена. "Бавария" в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов

ТАСС, 24 августа. Германский футбольный клуб "Бавария" стал победителем Лиги чемпионов сезона-2019/20, обыграв в финале французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). Встреча, прошедшая в столице Португалии Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луш", завершилась со счетом 1:0 в пользу мюнхенцев - автором единственного гола стал француз Кингсли Коман. "Бавария" выиграла главный еврокубковый трофей в шестой раз в истории (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020) и поднялась по этому показателю на третье место, которое делит с победителем предыдущего розыгрыша турнира английским "Ливерпулем". Чаще Лигу чемпионов выигрывали только итальянский "Милан" (7) и испанский "Реал" (13). Мюнхенцы в 11-й раз сыграли в финале, чаще в решающих матчах турнира принимал участие только "Реал" (16). В предыдущий раз "Бавария" играла в финале в сезоне-2012/13, тогда мюнхенцы победили дортмундскую "Боруссию" (2:1).

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"Бавария" на пути к трофею выиграла все 11 матчей, ранее ни одной команде подобное не удавалось. В групповом раунде мюнхенцы по два раза обыграли английский "Тоттенхэм" (7:2, 3:1), греческий "Олимпиакос" (3:2, 2:0) и сербскую "Црвену Звезду" (3:0, 6:0); в 1/8 финала - английский "Челси" (3:0, 4:1), в четвертьфинале - испанскую "Барселону" (8:2), в полуфинале - французский "Лион" (3:0). ПСЖ, для которого этот выход в финал стал первым в истории, на групповой стадии по два раза обыграл турецкий "Галатасарай" (1:0, 5:0) и бельгийский "Брюгге" (5:0, 1:0), а также победил и сыграл вничью с "Реалом" (3:0, 2:2). В 1/8 финала парижане по сумме двух матчей прошли "Боруссию" (1:2, 2:0), а в четвертьфинале и полуфинале переиграли итальянскую "Аталанту" (2:1) и германский "Лейпциг" (3:0) соответственно. "Бавария" по ходу сезона сменила главного тренера - в ноябре вместо хорвата Нико Ковача на этот пост был назначен Ханс-Дитер Флик. Он в качестве игрока выступал за мюнхенцев с 1985 по 1990 год, четырежды выиграв чемпионат Германии, а также завоевав Кубок Германии. В сезоне-1986/87 выступавший на позиции полузащитника Флик вместе с командой в финале Кубка европейских чемпионов уступил португальскому "Порту". За 10 месяцев работы с "Баварией" в качестве тренера Флик выиграл три трофея - чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. Лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в этом сезоне стал польский форвард "Баварии" Роберт Левандовский, забивший в 11 играх 15 мячей. Финал стал единственным матчем в турнире, в котором он не смог отметиться голом. Забивший решающий мяч и признанный лучшим игроком финала Коман к 24 годам завоевал 20-й трофей в карьере. Он является воспитанником ПСЖ, в системе которого занимался с 2005 по 2013 год и дебютировал в профессиональном футболе.

Завершившийся розыгрыш Лиги чемпионов был отличителен связанной с пандемией коронавируса паузой. В марте четыре команды успели выйти четвертьфинал, а еще четыре путевки разыгрывались уже в августе. Начиная с 1/4 финала все игры проводились в Лиссабоне на стадионах "Жозе Алваладе" и "Эштадиу да Луш", противостояния состояли из одной встречи. Изначально финал турнира должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле. Море радости и немного грусти Главный тренер "Баварии" после матча отметил, что финал прошел на высоких скоростях, а также выделил вратаря Мануэля Нойера, который, по его словам, в некоторых моментах позволил команде остаться в игре. "Я не ставил никаких дедлайнов, когда сегодня должна закончиться вечеринка. Праздновать как раз и надо тогда, когда добиваешься чего-то большого. В такие моменты ты просто должен веселиться, и сейчас я не могу сказать, как долго мы будем праздновать", - сказал Флик, слова которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Наставник ПСЖ Томас Тухель заявил, что в финале его команде не хватило только гола. "Мы создавали моменты, но забил соперник. Уверен, что если бы забили мы, то мы и победили бы с тем же счетом 1:0. В итоге подвела реализация", - заявил он. "Судьбу встречи двух суперсильных команд решил всего один гол. Я горд тем, какой характер показала моя команда, как она провела последние несколько матчей. О большем тренер не может и просить. Да, я разочарован, но не слишком сильно", - добавил Тухель. Автор победного гола Коман признался, что немного расстроен из-за поражения ПСЖ. "Разумеется, я хотел провести хорошую игру, но дело не в моем парижском прошлом, а в том, что я на сто процентов баварец. И я был настроен на победу. Но в то же время мне жаль ПСЖ, потому что я родом из Парижа", - сказал он. Капитан ПСЖ Тьяго Силва подтвердил, что финал Лиги чемпионов был для него последним матчем в составе парижан. "Я приношу извинения болельщикам и благодарю их за всю любовь ко мне, - сказал 35-летний бразильский защитник. - Я еще вернусь в ПСЖ, в клуб, который я люблю, но вернусь уже в другой роли. Хочу отыграть еще три-четыре года и выступить на чемпионате мира в Катаре".

Проживающий почти 30 лет в Германии бывший футболист и тренер Петр Нойштедтер, отец полузащитника сборной России Романа Нойштедтера, назвал финал с участием "Баварии" и ПСЖ отличным учебным пособием для тренеров. "Немецкая машина работала, любуешься, как команда прессингует, на каких скоростях действует, включая все единоборства. Нойер заслуживает отдельных аплодисментов - в скольких моментах он выручил: на выходах, один в один; как займет позицию, ворота за его спиной маленькие совсем становятся. Очень хорошая игра, отличный материал для работы тренерам, как и все игры плей-офф, прошедшие в Португалии", - сказал он ТАСС. Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА В завершившемся сезоне Россия опустилась с шестого на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, пропустив вперед Португалию. По его итогам в активе России 45,549 балла, а у Португалии - 49,449; разница между шестой и седьмой строчками в таблице до первых матчей сезона-2020/21 составляет 3,9 балла. Эти цифры напрямую влияют на количество клубов, которые страны смогут делегировать в еврокубки на сезон-2021/22.

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От занимающей седьмое место России в 2021 году на международной арене сыграют пять клубов - две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая - с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы (раунд плей-офф), две - в новом турнире УЕФА под названием Лига конференций (третий и второй квалификационный раунды). У расположившейся на шестой строчке Португалии через сезон в еврокубках будет шесть клубов. Результат финала не повлиял на распределение мест в пятерке ведущих футбольных стран Европы. На этих позициях располагаются Испания (102,283), Англия (90,462), Германия (74,784), Италия (70,653) и Франция (59,248). "Бавария" до конца сентября может завоевать еще два трофея. 24 сентября в столице Венгрии Будапеште мюнхенцам предстоит сыграть в матче за Суперкубок УЕФА с победителем Лиги Европы испанской "Севильей". На 30 сентября в Мюнхене запланирована игра за Суперкубок Германии, где против баварцев на поле выйдет серебряный призер прошлого розыгрыша чемпионата страны дортмундская "Боруссия".