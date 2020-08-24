"Бостон" вышел вперед в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Тампой"

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков из 31. Форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.

В составе победителей шайбы забросили Чарли Койл (19-я минута), Давид Пастрняк (25) и Брэд Маршанд (42). У проигравших отличился Виктор Хедман (49, 59).

ТАСС, 24 августа. "Бостон" обыграл "Тампу" со счетом 3:2 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0, второй матч состоится 26 августа (начало - 02:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.