Клуб НХЛ "Филадельфия" отправил российского форварда Рубцова в аренду в "Сочи"

ТАСС, 24 августа. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" Герман Рубцов отдан в аренду в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Филадельфии".

Аренда 22-летнего нападающего рассчитана до начала следующего сезона НХЛ.

"Филадельфия" выбрала россиянина на драфте-2016 в первом раунде под общим 22-м номером. В этом сезоне он дебютировал в НХЛ и провел 4 матча, в которых не отметился результативными действиями. В фарм-клубе в АХЛ Рубцов провел 42 матча и набрал 13 (2+11) очков.