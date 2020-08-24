Парсонс не исключает, что российская вакцина от COVID-19 поможет Паралимпиаде состояться

В связи с пандемией коронавируса летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год. Паралимпиада должна начаться ровно через год - 24 августа.

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Создание вакцины от коронавируса поможет остановить пандемию коронавируса, что в свою очередь позволит Токио в следующем году провести Олимпийские и Паралимпийские игры. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

"В заключительном квартале этого года совместно с МОК и оргкомитетом мы планируем решить, какие дополнительные меры необходимо принять для борьбы с COVID-19. Быть может, в этом нам поможет и российская вакцина", - сказал Парсонс.

"Я позитивно смотрю на ситуацию, тем более что над вакциной сейчас работают лучшие умы человечества. Верю, что 24 августа следующего года все мы будем отмечать открытие Паралимпийских игр", - добавил он.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. 15 августа в Минздраве сообщили о начале производства препарата.

"Многое будет зависеть от того, когда массово станут появляться вакцины. Если это произойдет в январе, то, возможно, мы уже сможем объявить о проведении Игр. Все зависит от обстоятельств", - заметил Парсонс.