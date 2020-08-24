Соревновательная программа Паралимпиады в Токио не будет сокращена

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Соревновательная программа Паралимпийских игр в Токио после их переноса на 2021 год останется неизменной и не будет сокращена. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

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В связи с пандемией коронавируса летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год. Паралимпиада должна начаться ровно через год - 24 августа.

"Она останется прежней", - ответил Парсонс на вопрос о соревновательной программе.

"В первом квартале следующего года вся операционная деятельность уже должна быть готова к запуску на тот случай, если Паралимпийские игры состоятся", - добавил он.

Паралимпиада должна пройти с 24 августа по 5 сентября, через две недели после окончания Олимпиады. На Играх будет разыграно 540 комплектов наград в 22 видах спорта. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 4,5 тыс. паралимпийцев.