Глава МПК поделился ожиданиями от суда по делу о санкциях к российскому спорту

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международному паралимпийскому комитету (МПК) в деле о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту важно получить решение, которое не оставит возможности для его интерпретации. Об этом в интервью ТАСС заявил президент организации Эндрю Парсонс.

В ноябре в Спортивном арбитражном суде (CAS) должно состояться рассмотрение апелляции на решение исполкома WADA о лишении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия и права российских спортсменов выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира под флагом страны.

"В этом процессе мы наряду с МОК выступаем в числе заинтересованных сторон, поскольку хотим, чтобы решение CAS было предельно ясным. Мы не хотим, чтобы оставались поводы для его интерпретаций. Пока ситуация сейчас не в наших руках, нам остается только ждать", - сказал Парсонс.

Статус РУСАДА является одним из пунктов условного восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР), который с лета 2016 по февраль 2019 года был лишен прав в международной федерации. Парсонс пока затрудняется спрогнозировать, последует ли повторная дисквалификация ПКР в том случае, если РУСАДА будет лишено статуса соответствия.

"Автоматически в этом деле ничего не произойдет. Для начала нужно получить понятный вердикт CAS, а уже после он будет передан на рассмотрение нашего исполкома, который примет решение в интересах всего паралимпийского движения", - заметил он.

В связи с пандемией коронавируса летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год. Паралимпиада должна начаться ровно через год - 24 августа.