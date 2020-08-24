МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный паралимпийский комитет (МПК) доволен тем, как Паралимпийский комитет России выполняет условия восстановления его прав в организации. Об этом в интервью ТАСС заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

Членство ПКР в международном комитете было приостановлено в середине 2016 года после публикации итогов расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. ПКР был восстановлен в правах в феврале прошлого года, однако на определенных условиях, которые будут действовать до конца 2022 года.

"Наши отношения очень хорошие. ПКР должным образом отреагировал на представленные пункты дорожной карты, в том числе на требование по программе тестирования", - сказал Парсонс.

До конца 2022 года ПКР должен компенсировать расходы на дополнительное тестирование российских паралимпийцев, соблюдать правила Всемирного антидопингового агентства (WADA), каждые полгода предоставлять МПК отчет о проделанной работе. При этом Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно сохранять статус соответствия международному кодексу WADA. В связи с делом московской антидопинговой лаборатории РУСАДА в ноябре рискует вновь лишиться соответствия, что может привести к повторной дисквалификации ПКР.