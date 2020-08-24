"Вегас" повел в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ против "Ванкувера"

ТАСС, 24 августа. "Вегас" обыграл "Ванкувер" со счетом 5:0 в первом четвертьфинальном матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Бостон" вышел вперед в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Тампой"

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Заброшенными шайбами отметились Джонатан Маршессо (12-я минута), Райлли Смит (23), Марк Стоун (32), Алекс Так (37) и Макс Пачиоретти (51).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Вегаса". Следующий матч пройдет 26 августа, встреча начнется в 04:45 мск.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.