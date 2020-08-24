Карен Хачанов опустился на 16-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 24 августа. Россиянин Карен Хачанов опустился с 15-й на 16-ю строчку мирового рейтинга по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Рейтинг был обновлен впервые с марта после паузы в теннисном сезоне, вызванной пандемией коронавируса. Хачанов потерял одно место в рейтинге из-за того, что его обогнал швейцарец Стэн Вавринка (15), выигравший на прошлой неделе турнир серии "Челлендер" в Праге. В финале Вавринка обыграл россиянина Аслана Карацева.

Другие россияне в топ-20 Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили за собой пятое и 14-е места соответственно.

Ранее АТР сообщал, что не будет отнимать у теннисистов рейтинговые очки до начала 2021 года из-за вызванной пандемией коронавируса паузы.

Рейтинг АТР от 24 августа: