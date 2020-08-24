Карен Хачанов опустился на 16-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 24 августа. Россиянин Карен Хачанов опустился с 15-й на 16-ю строчку мирового рейтинга по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Рейтинг был обновлен впервые с марта после паузы в теннисном сезоне, вызванной пандемией коронавируса. Хачанов потерял одно место в рейтинге из-за того, что его обогнал швейцарец Стэн Вавринка (15), выигравший на прошлой неделе турнир серии "Челлендер" в Праге. В финале Вавринка обыграл россиянина Аслана Карацева.
Другие россияне в топ-20 Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили за собой пятое и 14-е места соответственно.
Ранее АТР сообщал, что не будет отнимать у теннисистов рейтинговые очки до начала 2021 года из-за вызванной пандемией коронавируса паузы.
Рейтинг АТР от 24 августа:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 10 220 очков;
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 850;
- 3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 7 045;
- 4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 6 630;
- 5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5 890;
- 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4 745;
- 7 (7). Александр Зверев (Германия) - 3 630;
- 8 (8). Маттео Берреттини (Италия) - 2 860;
- 9 (9). Гаэль Монфис (Франция) - 2 860;
- 10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2 555;
- 14 (14). Андрей Рублев (Россия) - 2 234;
- 16 (15). Карен Хачанов (Россия) - 2 120.