Выздоровевшие после коронавирусной инфекции хоккеисты "Югры" приступили к тренировкам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 августа. /ТАСС/. Игроки клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Югра" из Ханты-Мансийска, тесты на коронавирус которых ранее показали положительный результат, выздоровели и готовятся с командой к старту сезона. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе клуба.

"Да, все хорошо [у них]. Сегодня команда собралась в Ханты-Мансийске", - ответил представитель пресс-службы клуба на вопрос, выздоровели ли игроки, у которых были положительные результаты тестов на коронавирус, и вернулись ли они к тренировкам.

По его словам, новых положительных результатов тестов среди игроков и тренерского состава в "Югре" нет, команда сейчас готовится к старту сезона. "Клуб начнет [игры] штатно в любом случае. К старту сезона команда готова", - сказал он.

10 августа стало известно, что тест на коронавирус показал положительный результат у троих игроков "Югры" во время предсезонного сбора на базе в Курганове (Свердловская область). Они были изолированы и находились под присмотром врачей.

Старт сезона-2020/21 Высшей хоккейной лиги запланирован на 4 сентября.