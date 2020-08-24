Рикунов и Ныч выступят за сборную России в гонке на время на ЧЕ по велогонкам на шоссе

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Велогонщики команды "Газпром-Русвело" Петр Рикунов и Артем Ныч выступят за сборную России в индивидуальной гонке, которая состоится в первый день чемпионата Европы по велосипедному спорту на шоссе во французском Плуэ. Об этом сообщает пресс-служба Европейского союза велосипедистов (UEC).

Чемпионат Европы - 2020 пройдет с 24 по 28 августа, на турнире будет разыграно 13 комплектов медалей: в индивидуальной и групповой гонках у женщин и мужчин, а также в смешанной эстафете. За награды будут бороться взрослые гонщики, спортсмены до 23 лет и юниоры.

В первый день будут разыграны медали в индивидуальных гонках. Каждая страна имеет право заявить на нее не более двух спортсменов. За медали взрослой мужской индивидуальной гонки будут бороться 28 спортсменов, включая Рикунова и Ныча.

Россияне также заявлены в мужскую индивидуальную гонку для спортсменов не старше 23 лет (Тимофей Шерстнев и Андрей Степанов). В женских соревнованиях Россия не будет представлена.

Победителем чемпионата Европы - 2019 в мужской индивидуальной гонке стал бельгиец Ремко Эвенепул. Лучший из россиян, Антон Воробьев, показал тогда 22 результат.