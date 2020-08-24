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Мировой футбол

СМИ: Магуайр может пропустить сентябрьские матчи Лиги наций из-за драки с полицейскими

У защитника произошла потасовка с британскими туристами на выходе из бара, из-за чего приехала полиция

ТАСС, 24 августа. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт может не вызвать защитника "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра на сентябрьские матчи Лиги наций. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Sun.

Причиной этому может послужить драка 27-летнего игрока с полицейскими на острове Миконос в Греции, о которой стало известно в пятницу. У защитника произошла потасовка с британскими туристами на выходе из бара, из-за чего приехала полиция. Трое британцев, включая Магуайра, были доставлены в полицейский участок, но даже там нападали на сотрудников полиции, после чего были задержаны. В субботу футболист был освобожден из-под стражи.

По информации источника, Саутгейт не собирается отказываться от услуг защитника в последующих матчах турнира, следующая серия которых начнется в октябре.

Сборная Англии попала во вторую группу лиги А, где ее соперниками являются команды Бельгии, Исландии и Дании. 5 сентября английская команда проведет гостевой матч со сборной Исландии, 8 сентября сыграет на выезде с датчанами.

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