{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Локомотива" Баринов получил травму крестообразной связки в матче со "Спартаком"

Матч "Спартак" - "Локомотив" состоялся в воскресенье, Баринов был заменен из-за травмы в начале первого тайма
Дмитрий Баринов (слева) Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Дмитрий Баринов (слева)
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов получил травму крестообразной связки в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Павел Банатин.

На эту тему
"Локомотив" потерял Баринова и Миранчука, "Уфа" грозит сняться. Итоги четвертого тура РПЛ

Матч между "Спартаком" и "Локомотивом" состоялся в воскресенье на "Открытие-Арене" и завершился победой красно-белых со счетом 2:1. Баринов получил травму в начале первого тайма и на 18-й минуте был заменен на полузащитника Станислава Магкеева.

"У Баринова разрыв крестообразной связки. Сегодня будет понятно, где пройдет операция", - сказал Банатин.

Баринов является воспитанником "Локомотива", в основной команде он дебютировал в 2015 году. В составе "Локомотива" он стал чемпионом России, два раза выиграл кубок, один раз - суперкубок страны.

В сборной России 23-летний полузащитник провел четыре матча. "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. В среду железнодорожники на своем поле встретятся с грозненским "Ахматом", матч начнется в 18:30 мск.

Теги
Российский футбол
Мировой футбол
СМИ: Магуайр может пропустить сентябрьские матчи Лиги наций из-за драки с полицейскими
У защитника произошла потасовка с британскими туристами на выходе из бара, из-за чего приехала полиция
Читать полностью