Футболист "Локомотива" Баринов получил травму крестообразной связки в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов получил травму крестообразной связки в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака". Об этом ТАСС сообщил агент игрока Павел Банатин.

Матч между "Спартаком" и "Локомотивом" состоялся в воскресенье на "Открытие-Арене" и завершился победой красно-белых со счетом 2:1. Баринов получил травму в начале первого тайма и на 18-й минуте был заменен на полузащитника Станислава Магкеева.

"У Баринова разрыв крестообразной связки. Сегодня будет понятно, где пройдет операция", - сказал Банатин.

Баринов является воспитанником "Локомотива", в основной команде он дебютировал в 2015 году. В составе "Локомотива" он стал чемпионом России, два раза выиграл кубок, один раз - суперкубок страны.

В сборной России 23-летний полузащитник провел четыре матча. "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. В среду железнодорожники на своем поле встретятся с грозненским "Ахматом", матч начнется в 18:30 мск.