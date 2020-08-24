Финансирование программы подготовки к Универсиаде-2023 увеличено до 64,7 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Объем финансирования программы подготовки и проведения летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, увеличен более чем на 6 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении правительства Свердловской области, опубликованном на региональном интернет-портале правовой информации.

"Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет 64 млрд 720 млн 879,9 тыс. рублей", - говорится в документе.

Отмечается, что 34 млрд рублей из этой суммы выделят власти Свердловской области, 1,65 млрд рублей поступят из местных бюджетов, за счет внебюджетных источников будет привлечено 18 млрд рублей, 10,95 млрд рублей будет потрачено на Универсиаду из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что общий бюджет Универсиады-2023 составит 58,6 млрд рублей, из которых 28,5 млрд рублей выделят власти Свердловской области, 13,8 млрд рублей на Универсиаду поступят из федерального бюджета, 16,2 млрд рублей будут привлечены из внебюджетных источников.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.