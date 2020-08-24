Тренерам команд разрешено работать без масок в новом сезоне КХЛ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Тренерам клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разрешено работать без масок на матчах предстоящего сезона, при этом хоккеистам будет запрещено обмениваться рукопожатиями. Об этом журналистам сообщил главный арбитр лиги, член совета директоров КХЛ Алексей Анисимов.

Новый сезон КХЛ начнется 2 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и "Ак Барсом".

"Тренерам мы официально разрешили в сезоне работать на лавках без масок. Рукопожатий игроков в новом сезоне не будет", - подчеркнул Анисимов.

Также Анисимов сообщил, что в сезоне-2020/21 в КХЛ изменились правила назначения штрафных бросков. Теперь за любое нарушение, совершенное сзади на игроке, выходящем один на один с вратарем, арбитр должен будет назначить буллит. Также штрафной бросок будет назначен, если защищающийся игрок прижмет шайбу в площади ворот. Если же сам игрок будет находиться в площади ворот, но прижмет шайбу в другой зоне, то буллита не будет.