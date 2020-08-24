Комитет по этике РФС рассмотрит заявления Федуна, Юрана и Мурзагулова в начале сентября

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) в начале сентября рассмотрит высказывания владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, бывшего главного тренера "Химок" Сергея Юрана и председателя попечительского совета "Уфы" Ростислава Мурзагулова. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

"Планируется рассмотреть три вопроса: о Федуне, Юране и Мурзагулове, - сказал Андреев. - Пока по Юрану и "Уфе" заявлений не поступило, но они от руководства РФС ожидаются. Заседание комитета планируется на первую неделю сентября. Думаю, что решение о дате будет принято в течение недели".

Федун 9 августа после матча первого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи" (2:2) заявил газете "Спорт-Экспресс", что снимет свою команду с турнира из-за судейской ошибки, повлиявшей на результат встречи. 12 августа владелец "Спартака" сообщил, что команда продолжит играть в чемпионате России, отметив при этом, что "в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле".

23 августа после игры четвертого тура против "Ростова" Мурзагулов, недовольный работой судей, сообщил ТАСС, что клуб готов сняться с чемпионата России в случае повторения подобного судейства и будет добиваться того, чтобы арбитр Михаил Вилков прошел проверку на полиграфе.

Сергей Юран после расторжения контракта с "Химками" заявил, что решение о его уходе было принято после консультаций руководства подмосковного клуба с генеральным директором "Спартака" Шамилем Газизовым.