Кириленко рассказал, что ему становится горько при воспоминании о трагедии с Брайантом

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в день Коби Брайанта с горечью вспоминает легендарного игрока "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом он рассказал ТАСС.

В 2016 году власти Лос-Анджелеса объявили 24 августа днем Брайанта. Дата выбрана не случайно - под 24-м и 8-м номерами баскетболист выступал за "Лейкерс". 26 января 2020 года частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Кириленко заявил, что во время его выступления в НБА Брайант был лучшим игроком лиги и что после окончания карьеры они оставались друзьями. "Сейчас [в день Коби Брайанта], если честно, и сказать нечего. Вспоминаю [о трагедии] и так горько становится, что жуть", - сказал Кириленко.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33 643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.