СМИ: "Барселона" не продаст Месси менее чем за €700 млн

ТАСС, 24 августа. Испанский футбольный клуб "Барселона" в случае продажи Лионеля Месси будет требовать полной выплаты отступных (€700 млн) за аргентинского форварда. Об этом сообщает испанская газета Mundo Deportivo.

По информации издания, 33-летний аргентинец после поражения клуба в четвертьфинале Лиги чемпионов от германской "Баварии" (2:8) высказал желание покинуть команду. Как сообщает газета, нападающий провел переговоры с новым главным тренером команды Роналдом Куманом, но ясности по будущему Месси в "Барселоне" до сих пор нет.

На данный момент на игрока претендуют английский "Манчестер Сити", финалист Лиги чемпионов французский ПСЖ и финалист Лиги Европы итальянский "Интер". "Барселона" не готова отпускать лидера команды до окончания контракта и требует полной выплаты отступных. Контракт Месси с "Барселоной" оканчивается летом 2021 года, после чего он сможет покинуть клуб бесплатно в качестве свободного агента.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду он дебютировал в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football, что является рекордом.