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Футбол в России

СМИ: ЦСКА предложил "Херенвену" €12 млн за трансфер футболиста Эджуке

В прошлом сезоне форвард отыграл 29 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач

ТАСС, 24 августа. Российский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение в размере €12 млн нидерландскому "Херенвену" за трансфер нигерийского нападающего Чидеры Эджуке. Об этом сообщает журнал Voetbal International.

По информации источника, нидерландская сторона не планировала отпускать игрока менее чем за €10 млн, после чего армейский клуб предложил за 22-летнего вингера €12 млн.

Эджуке провел первый сезон за "Херенвен", в котором отыграл 29 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Ранее нигериец представлял норвежскую "Волеренгу".

ЦСКА после четырех туров с шестью очками идет восьмым в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. В пятом туре армейцы на выезде встретятся с "Краснодаром" 26 августа, встреча начнется в 20:30 мск.

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