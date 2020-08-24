Футболисты "Локомотива" Алексей Миранчук и Живоглядов вернутся в строй в начале сентября

ТАСС, 24 августа. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Миранчук и защитник команды Дмитрий Живоглядов вернутся в строй после полученных повреждений во время паузы на матчи сборных. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Миранчук получил травму в воскресенье в первом тайме гостевого матча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" (1:2) и был вынужден покинуть поле. Живоглядов травмировался на тренировке накануне игры.

Также "Локомотив" подтвердил, что Дмитрию Баринову предстоит перенести операцию. Ранее агент футболиста Павел Банатин сообщил ТАСС, что у полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки. Травму футболист получил в матче со "Спартаком".

Перерыв в РПЛ на матчи сборных продлится с 31 августа по 8 сентября.

"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. В среду железнодорожники на своем поле встретятся с грозненским "Ахматом".