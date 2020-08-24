Тренер Чирковой объяснила причины перехода биатлонистки в сборную Румынии

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Биатлонистка Елена Чиркова приняла решение продолжить карьеру в сборной Румынии, поскольку у нее было немного шансов пробиться в национальную команду России. Об этом ТАСС рассказала Людмила Панова, тренер сборной Красноярского края, который до последнего времени представляла Чиркова.

Чирковой 25 лет, на ее счету две бронзовые награды Универсиады 2019 года в Красноярске. Вместе с ней в румынскую сборную перешли российские биатлонисты Анастасия Толмачева и Анатолий Оськин.

"Елена не попадала в резерв, - сказала Панова. - Благодаря этому переходу у нее будет возможность побороться за место в новой команде, в России у нее было меньше шансов. Универсиада - это ее уровень, до сборной она немного не дотягивала".

"В этом году она оформила документы, необходимые для получения гражданства, поэтому никаких проблем с выступлением за новую сборную у нее быть не должно", - добавила она.

В прошлом сезоне представительницы женской сборной Румынии не попадали в очковую зону на этапах Кубка мира.