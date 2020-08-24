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Влияние коронавируса на спорт

Коронавирус выявлен у хоккеистов и сотрудников воронежского "Бурана"

Клуб отказался от участия в турнире на призы главы администрации Тамбовской области

ВОРОНЕЖ, 24 августа. /ТАСС/. Тесты на коронавирус ряда игроков и сотрудников воронежского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Буран" дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"В связи с положительными результатами анализов на коронавирус у ряда хоккеистов и сотрудников "Бурана" и в целях минимизирования рисков заражения инфекцией клуб принял решение отказаться от участия в турнире на призы главы администрации Тамбовской области", - говорится в сообщении на странице клуба.

Турнир должен пройти с 28 по 30 августа. Помимо "Бурана", в нем заявлены клубы "Тамбов", "Ростов" и "Рязань".

За последние сутки в Воронежской области выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии общее число заразившихся в регионе выросло до 13 439.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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