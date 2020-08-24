Юран заявил, что готов явиться в РФС только после официального приглашения

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Химки" Сергей Юран, уволенный перед стартом сезона-2020/21 в Тинькофф - Российской премьер-лиге, готов явиться в Российский футбольный союз (РФС) для объяснения обстоятельств расторжения его контракта только после получения официального письма. Об этом Юран сообщил в понедельник ТАСС.

"Химки" под руководством 51-летнего Юрана вышли в РПЛ и дошли до финала Олимп - Кубка России, где уступили петербургскому "Зениту" (0:1). 4 августа подмосковный клуб объявил о расторжении контракта со специалистом. Позднее он рассказал, что был уволен по указанию генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова, который опроверг эту информацию. 18 августа в службе коммуникаций РФС ТАСС сообщили о том, что Юран выразил готовность прибыть в РФС с адвокатом, чтобы рассказать о деталях своего ухода из "Химок".

"Мне был один звонок, где-то две-три недели назад, - сказал Юран. - Человек представился сотрудником РФС и сказал, что меня хотели бы видеть в Доме футбола. В ответ поинтересовался, а в чем именно вопрос. Присылайте официальную бумагу, с четкими формулировками, откуда я знаю, что это точно работник РФС, может, мне какой-то инсайдер или пранкер звонит, номера я не знаю и половину людей, кто сейчас там работает, тоже".

"Начали что-то говорить о моих словах в газетах. Ответил на это: конкретно моя прямая речь была? Четкого ответа не получил. Больше от РФС никаких звонков не было и официальных бумаг с приглашением не приходило. Поэтому, кто меня там ждет, не знаю", - добавил Юран.

После ухода Юрана пост главного тренера "Химок" занял Дмитрий Гунько. После четырех туров "Химки" занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко. В пятом туре подмосковная команда 25 августа в Туле сыграет с местным "Арсеналом".