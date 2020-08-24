СМИ: главный тренер "Барселоны" Куман уведомил Суареса о необходимости трансфера

ТАСС, 24 августа. Новый главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман по телефону сообщил нападающему Луису Суаресу, что не рассчитывает на него в новом сезоне. Об этом сообщается на сайте испанской радиостанции Rac1 .

Уйдет ли он из "Барселоны"? И куда?

Месси впервые с 2014 года остался без клубных трофеев.

Месси впервые с 2014 года остался без клубных трофеев. Уйдет ли он из "Барселоны"? И куда?

Контракт 33-летнего уругвайца с клубом рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне Суарес провел 36 матчей, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.

Куман возглавил команду 19 августа после увольнения испанца Кике Сетьена.

Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году. Вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании, победителем клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

Также он выступал за уругвайский "Насьональ", нидерландские "Гронинген", "Аякс" и английский "Ливерпуль". В составе сборной Уругвая Суарес провел 113 матчей (пятый результат в истории), забив 59 мячей (лучший бомбардир в истории сборной), с национальной командой форвард стал победителем Кубка Америки.