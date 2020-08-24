Поветкин может провести бой с Усиком, если не договорится о реванше с Уайтом

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин может провести бой с украинцем Александром Усиком, если не договорится о реванше с Диллианом Уайтом. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Ранее сообщалось, что Поветкин по контракту должен провести реванш с Уайтом.

"Мы рассматриваем любые варианты, но по контракту у нас есть реванш с Уайтом, - сказал Рябинский. - Его мы обсуждаем на данный момент, но если это будет другой бой, то теоретически это, возможно, будет и Усик. Это был бы очень интересный бой двух олимпийских чемпионов, боксеров с отличной школой. Саша хочет боксировать с лучшими, Усик и есть один из лучших".

"Этому бою может мешать только тот момент, что Поветкин и Усик очень хорошо общаются и относятся друг к другу, и не хотелось бы, чтобы они выясняли отношения в ринге. С другой стороны, если такой бой будет, то это будет хорошее спортивное зрелище с участием уважающих друг друга боксеров", - добавил собеседник агентства.

В субботу 40-летний Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде в поединке за титул временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBС). В активе Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.