"Чайка" попросила РФС и ФНЛ дать оценку спорным эпизодам в матче против "Волгаря"

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Футбольный клуб "Чайка" направил руководству Российского футбольного союза (РФС) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) официальные письма с видеоматериалами спорных эпизодов матча пятого тура первенства Олимп-ФНЛ с "Волгарем". Об этом ТАСС сказал генеральный директор клуба Максим Пономарев.

Матч "Чайка" - "Волгарь" состоялся 22 августа и завершился волевой победой хозяев поля со счетом 2:1. При этом в составе победителей на 83-й минуте были удалены два футболиста - защитник Али Гаджибеков и полузащитник Константин Савичев, победный мяч "Чайка" забила в добавленное ко второму тайму время.

"Это тот случай, когда требуется оперативная и максимально профессиональная оценка действиям арбитра Юнуса Кошко, - сказал Пономарев. - Подчеркну: клуб никого ни в чем не обвиняет, мы просим компетентные органы разобраться в работе рефери, которая, по нашему мнению, не соответствует высоким стандартам отечественного судейского корпуса. В этой связи "Чайка" направила руководству Российского футбольного союза и Футбольной национальной лиги официальные письма с видеоматериалами спорных эпизодов. Не сомневаемся, что решение будет взвешенным и объективным".