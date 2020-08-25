Пандемийный сезон. Как коронавирус повлиял на планы клубов КХЛ

Рассказываем о том, как нынешняя ситуация в командах Континентальной хоккейной лиги может отразиться на проведении и результатах чемпионата

Команды КХЛ вышли из отпуска в середине июля и практически сразу же появились первые неутешительные новости. 7 августа президент лиги Алексей Морозов подтвердил 53 случая заражения коронавирусом. У подавляющего большинства игроков заболевание проходило бессимптомно Одним из первых о наличии положительных тестов объявил московский "Спартак". После выхода из отпуска красно-белые прошли тестирование, по итогам которого были выявлены два хоккеиста и один человек из числа персонала команды с положительным анализом. Все они были немедленно изолированы в одноместные номера, а игроки с отрицательным тестом были допущены до прохождения углубленного медицинского осмотра.

На эту тему На фоне пандемии. КХЛ представила календарь сезона-2020/21

Перед началом учебно-тренировочного сбора в Новогорске было проведено еще одно тестирование. Положительные анализы были зафиксированы у шести игроков и одного человека из числа персонала команды. Болезнь у всех проходила в легкой форме, предсезонный сбор был прерван. Главный тренер "Спартака" Олег Знарок отметил, что ничего из планируемого на сборах осуществить не удалось. Сейчас клуб проводит тренировки и продолжает подготовку к сезону. Похожие ситуации сложились в "Северстали", "Торпедо", "Авангарде" и ЦСКА. Морозов сообщал, что инфицированных в "Торпедо" было трое. Пресс-служба "Северстали" заявила о девяти положительных тестах. В "Авангарде" зараженными оказались 20 человек, омский коллектив даже прекратил тренировки. Одним из заболевших был Сергей Шумаков. В ЦСКА положительные тесты сдали семь хоккеистов. Немного другая картина произошла в московском "Динамо". Команда начала подготовку к сезону на базе в Новогорске и отправилась на сборы в Нижний Новгород. Уже там хоккеисты заразились коронавирусом. Первые товарищеские матчи бело-голубых пропустили Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Яшкин, а также два основных голкипера — Иван Бочаров и Александр Еременко. При этом бело-голубые планируют проводить домашние матчи КХЛ со зрителями. Кто пока избежал проблем Говорить однозначно том, что в остальных командах все в порядке — нельзя. Канадский журналист Рик Даливаль сообщил, что подозрение на вспышку коронавируса есть в СКА. Репортер освещает игры "Ванкувера", который задрафтовал форварда петербуржцев Василия Подколзина. В СКА назвали эту новость фейком, однако команда вернулась со сборов в Новогорске в Санкт-Петербург.

На эту тему В КХЛ сообщили о 53 случаях заражения коронавирусом

До сих пор не до конца понятна ситуация с зарубежными клубами лиги — минским и рижским "Динамо", казахстанским "Барысом", китайским "Куньлунем". Пандемия осложнила пересечение государственных границ, из-за чего команда из Пекина будет базироваться в Мытищах. Все зарубежные клубы продолжают подготовку к сезону в штатном режиме. Отмена предсезонного турнира в Минске вызвана не коронавирусом, а ситуацией в стране. C 19 по 23 августа в нем должны были сыграть местные "Динамо" с "Юностью", а также ярославский "Локомотив" и казахстанский "Барыс". Минское "Динамо" при этом проводит товарищеские матчи с белорусскими командами. Неизвестно о случаях заражения коронавирусом в "Локомотиве", "Салавате Юлаеве", "Ак Барсе" и магнитогорском "Металлурге". Все четыре команды продолжают проводить товарищеские матчи и участвовать в предсезонных турнирах. В штатном режиме работает и подмосковный "Витязь". Не все успеют подготовиться к сезону Сложнее обстоят дела у команд, чьи игроки были заражены на предсезонных турнирах и не имеют возможности тренироваться в настоящее время. ХК "Сочи" дома выступал молодежным составом, не разглашая факт заражения игроков. Несмотря на это, организаторы подтвердили, что турнир состоится, но в другом формате. В результате хозяева провели четыре встречи с молодежной сборной России и четырежды проиграли без борьбы. В понедельник сочинцы стартовали на Турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге встречей с "Куньлунем" (1:2), где сыграли основным составом. В "Сочи" произошла и самая трагичная история межсезонья в КХЛ, 21 августа скончался администратор клуба Константин Исаков.

На эту тему КХЛ объявила, что в сезоне-2020/21 примут участие 23 клуба из шести стран

Кубок губернатора Челябинской области, который должен был пройти с 23 по 27 августа, отменили из-за заражений у всех участников. Пресс-служба "Трактора" сообщила, что и в составе принимающей команды есть зараженные. В "Сибири" положительные результаты оказались у 11 игроков и членов клуба. В составе "Автомобилиста" заражена треть хоккеистов команды. Как сообщил ТАСС спортивный директор екатеринбургского клуба Олег Гросс, коронавирус обнаружен у главного тренера команды Билла Питерса. "Нефтехимик" отменил свой последний товарищеский матч из-за за положительных тестов двух членов команды. По словам исполнительного директора "Амура" Александра Филиппенко, в дальневосточном клубе заражены два игрока. Регулярный чемпионат КХЛ стартует уже 2 сентября. Это означает, что зараженные на данный момент игроки вряд ли успеют восстановиться к сезону. Говорить о переносе матчей пока рано. Представители клубов, игроки которых сдали положительные тесты, пока не комментируют ТАСС информацию о возможном требовании переноса встреч. По словам Морозова, КХЛ разработала положение по предотвращению пандемии. Лига будет тестировать всех игроков раз в пять дней и оплатит этот процесс. В случае массового заражения в каком-либо из клубов в начале сезона встречи могут быть перенесены и сыграны во время пауз на Евротур. Если выяснится, что игроки одной из команд заразились из-за того, что не придерживались положения, то клубу будет засчитано техническое поражение.

На эту тему "Сочи" уведомил КХЛ о случаях заражения коронавирусом в команде