Российский арбитр Пустовойтова назначена на матч полуфинала женской ЛЧ ПСЖ - "Лион"

ТАСС, 24 августа. Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром матча полуфинала женской Лиги чемпионов между французскими "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и "Лионом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Пустовойтовой будут россиянка Екатерина Курочкина и Каролин Кайвойа из Эстонии, резервным судьей - хорватка Ивана Мартинчич.

Встреча пройдет в Бильбао в среду. В другом полуфинале встретятся германский "Вольфсбург" и испанская "Барселона", этот матч состоится в Сан-Себастьяне во вторник. Финал запланирован в Сан-Себастьяне на 30 августа.