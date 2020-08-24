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Лига чемпионов

Российский арбитр Пустовойтова назначена на матч полуфинала женской ЛЧ ПСЖ - "Лион"

Встреча пройдет в Бильбао в среду

ТАСС, 24 августа. Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена главным арбитром матча полуфинала женской Лиги чемпионов между французскими "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и "Лионом". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Ассистентами Пустовойтовой будут россиянка Екатерина Курочкина и Каролин Кайвойа из Эстонии, резервным судьей - хорватка Ивана Мартинчич.

Встреча пройдет в Бильбао в среду. В другом полуфинале встретятся германский "Вольфсбург" и испанская "Барселона", этот матч состоится в Сан-Себастьяне во вторник. Финал запланирован в Сан-Себастьяне на 30 августа.

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