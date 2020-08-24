Чемпионов России по маунтинбайку определили на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 24 августа. /ТАСС/. Гонка на выбывание прошла в рамках чемпионата России по маунтинбайку на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Чемпионкой России по итогам этапа соревнований признана участница из Челябинской области Эльвира Хайруллина, чемпионом страны стал Иван Филатов из Московской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

"На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии завершился первый этап соревнований Чемпионата России по маунтинбайку в дисциплине "Гонка с выбыванием". Спортсмены проехали в условиях среднегорья 900-метровую кольцевую трассу с препятствиями и техническими элементами", - рассказали в компании.

Чемпионом страны по итогам соревнований признан участник из Московской области Иван Филатов, вторым стал Станислав Антонов из Удмуртской Республики, третье место занял представитель Санкт-Петербурга Николай Иванов. Первенство среди женщин завоевала Эльвира Хайруллина из Челябинской области, участница из Удмуртской Республики Анна Миролюбова заняла второе место, обладательницей бронзы стала Александра Ушакова из Московской области.

"Организация соревнований очень хорошая. Несмотря на то, что мы довольно поздно зашли на курорт в этом году, трассу удалось подготовить классную. Добавились два новых элемента, довольно много зрелищных и технически сложных, но спортсмены с ними справились, даже юниоры. По организации огромная благодарность Минэкономразвития России, компании "Курорты Северного Кавказа", что нашли силы и приняли наш чемпионат. Соблюдаем все необходимые противоэпидемические меры", - сказал главный тренер спортивной сборной команды России по маунтинбайку Николай Крутилин, чьи слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что с 29 по 30 августа пройдет основной чемпионат в олимпийской дисциплине "кросс-кантри". Круг на соревнованиях будет длиннее и составит 4,6 тыс. метров, продолжительности гонки более полутора часов. Всего в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из 23 регионов страны. По итогам гонок будет отобран стартовый состав для "элиты" и юниоров 19 - 22 лет для участия в чемпионате мира и чемпионате Европы, которые планируют провести осенью в Чехии, Австрии и Швейцарии.

Чемпионат России по маунтинбайку проводится на курорте "Архыз" во второй раз. В 2019 году на курорте прошло 11 велосоревнований различного уровня. Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действует более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.