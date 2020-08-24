КДК РФС рассмотрит оскорбления фанатов "Спартака" в адрес вратаря "Локомотива" Гилерме

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в понедельник рассмотрит оскорбления вратаря московского "Локомотива" Маринато Гилерме со стороны фанатов "Спартака" во время матча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч между "Спартаком" и "Локомотивом" состоялся 23 августа на "Открытие-арене". Хозяева поля одержали волевую победу со счетом 2:1.

"Сегодня в 17:00 состоится заседание КДК, - сказал Григорьянц. - По заявлению офицера РФС по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина мы рассмотрим эпизод с оскорблением вратаря "Локомотива" Гилерме. В КДК также предоставлены видеоматериалы. На заседание приглашены представители "Спартака" и представители офицера по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе".

"На этой неделе у КДК очень много вопросов по рассмотрению дисциплинарных нарушений. Поэтому заседания распределены на три дня - сегодня, завтра и в пятницу. Сегодня мы будем рассматривать вопросы по "Спартаку" и женскому футболу, завтра - ФНЛ, ПФЛ и так далее, а в пятницу - премьер-лига", - отметил глава КДК РФС.