Опубликован состав молодежной сборной России на матчи отбора чемпионата Европы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА Константин Кучаев, Иван Обляков и Федор Чалов включены в состав молодежной сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против команд Болгарии и Польши. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Полностью состав команды Михаила Галактионова из 23 игроков выглядит следующим образом:

вратари - Денис Адамов, Матвей Сафонов (оба - "Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак");

защитники - Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Никита Калугин ("Сочи"), Павел Маслов, Николай Рассказов (оба - "Спартак"), Данил Круговой ("Зенит"), Данил Степанов ("Ротор"), Артем Голубев ("Уфа");

полузащитники - Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все - ЦСКА), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба - "Спартак"), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба - "Краснодар"), Даниил Лесовой ("Арсенал"), Александр Ломовицкий ("Химки"), Данил Глебов ("Ростов");

нападающие - Иван Игнатьев ("Рубин"), Федор Чалов (ЦСКА).

Матч Россия - Болгария пройдет 4 сентября на стадионе "Арена-Химки", со сборной Польши российская команда встретится 8 сентября в Лодзи.

Сборная России выступает в группе 5 с командами Болгарии, Латвии, Польши, Сербии и Эстонии, россияне провели шесть матчей и занимают первое место в группе, набрав 14 очков, у идущих вторыми поляков на одну игру меньше и 10 очков в активе. В финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии и Словении, выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах. С 24 по 31 марта 2021 года в рамках финальной стадии пройдет групповой турнир, плей-офф с участием четырех победителей и двух лучших вторых команд состоится с 31 мая по 6 июня, финал пройдет в Любляне.